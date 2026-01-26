26 января, 07:15Общество
Москвичка получила счет на 15 тысяч рублей за смену мобильного оператора
Москвичка решила сменить мобильного оператора, но получила неожиданный счет на 15 тысяч рублей. В компании заявили, что ее номер является "платиновым", поэтому за переход к другому оператору необходимо заплатить.
При этом абонентка пользовалась этим номером 15 лет и никогда не считала его статусным. Юрист Алексей Горелов пояснил, что требование оператора оплатить сумму за переход с сохранением номера является неосновательным обогащением.
