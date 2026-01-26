Форма поиска по сайту

26 января, 07:15

Общество

Москвичка получила счет на 15 тысяч рублей за смену мобильного оператора

Морозы до минус 28 градусов ожидаются в столице в ближайшие дни

Новости мира: более 700 тыс домов остались без света в США из-за снежной бури

В Москве прошел второй этап Зимнего кубка Российской дрифт-серии

Роспотребнадзор усилил контроль на фоне сообщений о распространении вируса Нипах в Индии

Температура в Москве на предстоящей неделе будет постоянно меняться

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 января

Студенты получили возможность попробовать себя в роли корреспондентов

Телеканал Москва 24 приготовил подарок для студентов

Мороз может окрепнуть в столичном регионе до 28 градусов ночью

Москвичка решила сменить мобильного оператора, но получила неожиданный счет на 15 тысяч рублей. В компании заявили, что ее номер является "платиновым", поэтому за переход к другому оператору необходимо заплатить.

При этом абонентка пользовалась этим номером 15 лет и никогда не считала его статусным. Юрист Алексей Горелов пояснил, что требование оператора оплатить сумму за переход с сохранением номера является неосновательным обогащением.

Читайте также
Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

