Москвичка получила счет на 15 тысяч рублей за смену мобильного оператора

Москвичка решила сменить мобильного оператора, но получила неожиданный счет на 15 тысяч рублей. В компании заявили, что ее номер является "платиновым", поэтому за переход к другому оператору необходимо заплатить.

При этом абонентка пользовалась этим номером 15 лет и никогда не считала его статусным. Юрист Алексей Горелов пояснил, что требование оператора оплатить сумму за переход с сохранением номера является неосновательным обогащением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.