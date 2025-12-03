Глава СПЧ Фадеев назвал провокацией намазы в метро

Фото: depositphotos/aleoks

Демонстративные намазы в метро или другом общественном транспорте недопустимы и являются провокацией. Об этом в интервью РБК заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его мнению, подобное поведение – это попытка спровоцировать "не очень грамотных людей именно в эту минуту начинать молиться", а также использовать этих граждан "в каких-то политических целях".

Глава СПЧ призвал исламских деятелей с помощью просвещения бороться с такими инцидентами, а также подчеркнул, что в Коране нет точного времени для намаза, поэтому мусульмане могут отложить его на более поздний срок.

Ранее столичный суд назначил Дидару Мурадову и Гуванчу Сапарову, которые предлагали прохожим совершить намаз в переходе метро, штраф в 30 тысяч рублей. Мужчины признаны виновными в нарушении закона о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

Согласно материалам дела, Мурадов и Сапаров не имели права проводить религиозный обряд в общественном месте, которое не предназначено для этого.