Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 15:06

Общество

Глава СПЧ Фадеев назвал провокацией намазы в метро

Фото: depositphotos/aleoks

Демонстративные намазы в метро или другом общественном транспорте недопустимы и являются провокацией. Об этом в интервью РБК заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его мнению, подобное поведение – это попытка спровоцировать "не очень грамотных людей именно в эту минуту начинать молиться", а также использовать этих граждан "в каких-то политических целях".

Глава СПЧ призвал исламских деятелей с помощью просвещения бороться с такими инцидентами, а также подчеркнул, что в Коране нет точного времени для намаза, поэтому мусульмане могут отложить его на более поздний срок.

Ранее столичный суд назначил Дидару Мурадову и Гуванчу Сапарову, которые предлагали прохожим совершить намаз в переходе метро, штраф в 30 тысяч рублей. Мужчины признаны виновными в нарушении закона о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

Согласно материалам дела, Мурадов и Сапаров не имели права проводить религиозный обряд в общественном месте, которое не предназначено для этого.

Читайте также


обществорелигия

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика