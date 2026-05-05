Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 11:40

Город

Семь школ и образовательных комплексов появятся в ЮВАО

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Одновременное возведение семи школ и образовательных комплексов продолжается в семи районах Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суммарная площадь зданий, по его словам, составит порядка 146 квадратных метров. Шесть из них финансируются частными инвесторами, а один объект строится за счет Адресной инвестиционной программы города.

Новые сооружения появятся в районах Текстильщики, Марьино, Люблино, Южнопортовом, Рязанском, Нижегородском и Лефортово. Ожидается, что они создадут более семи тысяч учебных мест.

"После завершения строительства объекты войдут в городскую систему образования", – подчеркнул Ефимов.

По плану учебные заведения будут расположены рядом с жилыми районами, что снизит нагрузку на существующие школы и обеспечит более комфортные условия и возможности для обучения.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в Текстильщиках инвестор строит школу на 750 мест. Готовность объекта, местом расположения которого был выбран Грайвороновский проезд, превышает 70%.

В настоящее время специалисты приступили к отделочным работам внутри здания и благоустройству территории. Предполагается, что в распоряжении учеников и педагогов появятся специализированные кабинеты, современные лаборатории, ИТ-полигон для углубленного изучения предметов, а также залы для спортивных занятий и торжественных мероприятий.

"По завершении строительства застройщик передаст здание городу", – добавил Овчинский.

В свою очередь, в Люблине и Марьине также появятся три детских сада на 925 мест.

Все работы ведутся под надзором специалистов Мосгосстройнадзора, указал глава ведомства Антон Слободчиков. В частности, выездные проверки осуществляются на каждом этапе строительства школ и детсадов.

Уже было проведено 55 подобных мероприятий. Инспекторы оценивали, насколько выполненные работы и используемые материалы соответствуют проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. Это обеспечивает высокое качество и безопасность зданий в будущем.

Ранее в Москве утвердили три проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на 1 000 мест. Всего в указанном районе возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые комплексы, образовательное учреждение и общественно-деловой комплекс.

"Новости дня": в Солнцеве построят новую школу с робоклассом и ИТ‑полигоном

Читайте также


образованиестроительствогород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика