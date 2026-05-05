Стилист Лисовец рассказал о своем здоровье на фоне слухов об онкологии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Стилист и телеведущий Влад Лисовец впервые дал развернутый комментарий о состоянии своего здоровья после того, как в СМИ появилась информация, что ему диагностировали онкологию. Об этом сообщает News.ru.

"Я это не подтверждал. Я лишь сказал, что есть проблема и я ее решаю. Все не так страшно, как писали", – заявил Лисовец.

По словам стилиста, сейчас никаких ухудшений в его состоянии нет, а образ жизни не изменился. Однако вокруг ситуации возник ажиотаж, который тяжело переживали близкие. Особенно сильно новость ударила по пожилой матери стилиста.

Сам Лисовец назвал произошедшее хорошей школой, благодаря которой он узнал, что небезразличен людям и имеет сильный характер. В целом эта ситуация, по словам стилиста, помогла ему найти вдохновение жить дальше.

Отвечая на вопрос, что помогает ему справляться в сложные моменты, Лисовец выделил три опоры: общение с Богом, веру в собственные силы и внимание к светлым проявлениям жизни.

"Это может быть солнце, вера, красивая музыка, цветы, животные, комплименты незнакомцам – все, что несет свет. Надо искать его и за него цепляться, это вытянет из любой ситуации", – заключил он.

Слухи о том, что Лисовец борется с онкологией, распространились в феврале прошлого года. Речь шла о раке на поздней стадии, при этом журналисты отмечали, что якобы первый этап противоопухолевой терапии не принес эффекта, так как после курса у стилиста стали выпадать волосы.

Ранее Лисовец рассказал, что из-за пережитого кризиса среднего возраста перестал сниматься на телевидении. По его словам, он понял, что работает на износ не на своей работе. Кроме того, стилист потерял в это же время своего отца, после чего осознал, что нужно менять жизнь.