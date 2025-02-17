Стилист Влад Лисовец подтвердил информацию об онкозаболевании

Фото: телеграм-канал Vladislav Lisovets

Российский стилист Влад Лисовец прокомментировал в своем телеграм-канале информацию СМИ о том, что у него рак.

В Сети 17 февраля появилась информация о том, что Лисовец борется с онкологией. По данным СМИ, речь шла о раке на поздней стадии. При этом журналисты отмечали, что якобы первый этап противоопухолевой терапии не принес эффекта, так как после курса у стилиста стали выпадать волосы.

Стилист поблагодарил всех, кто беспокоился о его состоянии здоровья. Он признал, что "проблема действительно есть". Однако все не так плохо, как писали некоторые СМИ. Лисовец рассказал, что болеет на протяжении всей своей жизни.

"У меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенёс с детства, очень большой. Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь, со всеми ее сюрпризами", – добавил он.

Кроме того, стилист призвал подписчиков "беречь себя от негатива" и не верить всему, что "пишут, показывают и говорят". Он посоветовал регулярно проверять состояние своего здоровья.

"Помните, что каждое хорошее слово и признание в любви прибавляют секунды, часы, годы жизни вам и вашим близким. Есть такое понятие — лечение словом. Я продолжаю!" – подытожил Лисовец.

Ранее Лисовец рассказал, что из-за пережитого кризиса среднего возраста перестал сниматься на телевидении. По его словам, он понял, что работает на износ не на своей работе. Кроме того, стилист потерял в это же время своего отца, после чего осознал, что нужно менять жизнь.

