Анастасия Волочкова заявила, что артисты Большого театра ей завидуют

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Действующие солисты Большого театра отказываются комментировать карьеру балерины Анастасии Волочковой и избегают вопросов по поводу экс-примы, потому что завидуют, заявила заслуженная артистка России в беседе с изданием "Абзац".

С 1998 по 2003 год Волочкова была солисткой Большого театра. Затем руководство предложило ей контракт на 4 месяца, а не на год. Артистка с этим не согласилась и подала в суд. В ответ администрация театра уволила ее из труппы.

По мнению Волочковой, артисты Большого театра запуганы руководством и завидуют ее прошлым успехам. Она пояснила, что такие мэтры русского балета, как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин и другие, отзывались о ней как о выдающейся балерине. Именно поэтому у нынешних солистов возникает чувство зависти.

Ранее Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию. В октябре 2024 года в Мещанском суде сообщили, что не стали рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. Артистка указывала на то, что подала иск о назначении пенсии, поскольку ее стаж солистки балета в два раза превышает тот, с которого положена пенсия. Несмотря на это, ее экс-работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку".

