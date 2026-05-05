Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:44

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заявила, что артисты Большого театра ей завидуют

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Действующие солисты Большого театра отказываются комментировать карьеру балерины Анастасии Волочковой и избегают вопросов по поводу экс-примы, потому что завидуют, заявила заслуженная артистка России в беседе с изданием "Абзац".

С 1998 по 2003 год Волочкова была солисткой Большого театра. Затем руководство предложило ей контракт на 4 месяца, а не на год. Артистка с этим не согласилась и подала в суд. В ответ администрация театра уволила ее из труппы.

По мнению Волочковой, артисты Большого театра запуганы руководством и завидуют ее прошлым успехам. Она пояснила, что такие мэтры русского балета, как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин и другие, отзывались о ней как о выдающейся балерине. Именно поэтому у нынешних солистов возникает чувство зависти.

Ранее Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию. В октябре 2024 года в Мещанском суде сообщили, что не стали рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. Артистка указывала на то, что подала иск о назначении пенсии, поскольку ее стаж солистки балета в два раза превышает тот, с которого положена пенсия. Несмотря на это, ее экс-работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку".

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика