Сергей Собянин рассказал о развитии трансплантологии в Москве

В Москве более 6 тысяч человек живут с пересаженными органами. Трансплантация перестала быть редкой практикой для столичных врачей, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, благодаря развитию технологий и опыту специалистов операции, которые раньше занимали до 12 часов, теперь выполняют примерно за час. В частности, в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сегодня выполняют все виды таких вмешательств – от пересадки почки до сложнейших операций на легких и сердце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.