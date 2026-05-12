Собянин: в "Рудневе" появится производство печатных плат для автопрома

Новый резидент московского индустриального парка "Руднево" запустит производство печатных плат для автомобилей к концу 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Компания будет поставлять продукцию ведущим российским автопроизводителям, включая "АвтоВАЗ", "КАМАЗ" и "Москвич". Общий объем инвестиций превысит 5 миллиардов рублей. На предприятии создадут более 300 рабочих мест.

