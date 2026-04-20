20 апреля, 14:15Мэр Москвы
Собянин: завершается строительство станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"
На Рублево-Архангельской линии метро завершается строительство станции "Бульвар Генерала Карбышева". Первый участок от нее до "Делового центра" откроется уже в этом году, сообщил Сергей Собянин.
В дизайне станции будут доминировать светло-серые и белые тона. Колонны платформы украсят художественные барельефы, посвященные военным инженерам и Герою Советского Союза генералу-лейтенанту Дмитрию Карбышеву.
