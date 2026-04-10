Собянин запустил движение на самом протяженном трамвайном маршруте в мире

Сергей Собянин запустил движение на втором Московском трамвайном диаметре. Составы будут курсировать от станции метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4.

Второй диаметр стал самой протяженной городской диаметральной трамвайной веткой в мире. Его протяженность составляет 33 километра. Маршрут связал 13 районов Москвы и улучшил транспортное обслуживание более 2 миллионов человек.

