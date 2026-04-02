Собянин: несколько десятков обновленных школ откроется в Москве 1 сентября

К 1 сентября 2026 года в Москве после реконструкции откроются несколько десятков школ. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге. Самое главное новшество заключается в многочисленных зонах отдыха и общения, где устанавливается мягкая модульная мебель и шкафчики для личных вещей.

В обновленных школах уже сейчас оснащаются классы с современными лабораториями, инженерные классы с оборудованием для практических занятий, включая 3D-печать и робототехнику. Программа "Моя школа" реализуется с 2024 года как крупнейший в истории города проект реконструкции школьных зданий.

