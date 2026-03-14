В Москве реконструируют здание на Неглинной для МФЮА

В Москве реконструируют здание на Неглинной улице для нового корпуса Московского финансово-юридического университета (МФЮА), сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По словам мэра, проект вдохнет жизнь в долгострой, увеличив площадь постройки более чем вдвое. Новое пространство будет специализироваться на финансовой и кибербезопасности. Кроме того, его оснастят лабораториями, центром данных и ИИ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

