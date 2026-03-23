"Новости дня": в России начались исследования вакцины от пневмококка с участием детей

В России начались клинические исследования вакцины от пневмококка с участием детей. Это уже третья фаза испытаний. Первые две проводились с участием взрослых добровольцев от 18 лет и старше.

Производство новой вакцины для профилактики пневмококковых инфекций полностью локализовано на территории России. Регистрация препарата ожидается в 2026 году.

Возбудитель пневмококковой инфекции поражает разные органы человека и может вызвать целый ряд опасных болезней: от отита до тяжелых форм пневмонии, менингита или сепсиса.

