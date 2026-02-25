25 февраля, 22:15Технологии
Путин привел Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении
В столице внедряют платформенные решения, которые помогают врачам, ученым и жителям участвовать в управлении городом. Владимир Путин отметил их значимость на Форуме будущих технологий и предложил посвятить следующее мероприятие цифровым платформам.
Тем временем российские ученые создали индивидуальные онкологические вакцины и новые препараты против аллергии, доступные пациентам через интернет.
