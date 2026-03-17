"Новости дня": москвичи смогут получить направления на анализы без визита к врачу

Получить направление на анализы без визита в поликлинику совсем скоро можно будет в Москве. О нововведениях, которые ждут город уже в этом году, на форуме "Здоровое общество" рассказала заммэра Анастасия Ракова. Форум проходит в кластере "Ломоносов".

С этого года подходы к ведению пациентов в поликлиниках меняются. Система на основании жалоб пациента и истории его болезни сразу будет открывать направления на обследования. По их результатам будет выдаваться прием нужного врача. Уже с апреля, если человек жалуется на боль в колене, система автоматически проанализирует его карту и при необходимости запишет на рентген или анализы крови.

