Российские ученые разработали вакцины от колоректального рака. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Специалисты получили 400 заявок и проводят отбор пациентов.

Вакцины предназначены не для профилактики, а для лечения заболевания. Препарат создается персонально для каждого пациента на основе генетического профиля его опухоли. Вакцина учит иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.