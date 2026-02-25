25 февраля, 13:45Общество
Российские ученые разработали вакцины от колоректального рака
Российские ученые разработали вакцины от колоректального рака. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Специалисты получили 400 заявок и проводят отбор пациентов.
Вакцины предназначены не для профилактики, а для лечения заболевания. Препарат создается персонально для каждого пациента на основе генетического профиля его опухоли. Вакцина учит иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.
