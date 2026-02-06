Собянин: Москва наращивает выпуск инновационных лекарственных средств

Москва наращивает выпуск инновационных лекарств. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин.

За 11 месяцев 2025 года производство выросло почти на 12% по сравнению с показателями 2024-го. Столица занимает лидирующие позиции в России по объему фарминдустрии и количеству выводимых на рынок препаратов.

Особое внимание в отрасли уделяется биофарме, которая открывает новые возможности для терапии сложных заболеваний, включая онкологические, аутоиммунные патологии и редкие генетические нарушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.