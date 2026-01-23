Заммэра Ракова рассказала о развитии быстрой хирургии в Москве

В Москве активно развивается система быстрой хирургии, позволяющая проводить операции без длительной госпитализации. Как сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, внедрение современного оборудования и малоинвазивных методик сделало возможным лечение в режиме "одного дня".

Количество таких операций в стационарах кратковременного пребывания за последние 5 лет выросло в 5 раз. Сегодня москвичи могут получить оперативную помощь в 28 крупнейших взрослых и детских стационарах города бесплатно по полису ОМС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.