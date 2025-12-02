Иммунолог Волчков: вакцина SenoVax может ускорить старение организма

Фото: depositphotos/jroballo

Вакцина SenoVax, разработанная учеными биотех-компании Immorta Bio из Майами для борьбы со старыми клетками, в том числе приводящими к заболеваниям, может иметь обратный эффект. Об этом рассказал "Газете.ру" иммунолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"По сути, ученые хотят, чтобы иммунная система сражалась не только с раковыми клетками, но и со стареющими. Но мы примерно на 99% состоим из старых клеток. И не совсем понятно, какие именно клетки должна уничтожать эта вакцина, где ученые проводят границу между старыми и, возможно, очень старыми клетками?" – отметил эксперт.

Волчков подчеркнул, что проблема старения заключается не в накоплении старых клеток, а в неэффективной выработке стволовых клеток. Он добавил, что если начать активнее убивать старые клетки, то потенциал стволовых быстро исчерпается. Таким образом, при действии этой вакцины ускорится процесс старения, дополнил иммунолог.

Ученые Immorta Bio сделали выводы о препарате исходя из результатов опытов на грызунах, продолжительность жизни которых увеличилась на 100%. Исследователи подали документы, чтобы начать тестирование вакцины на людях.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что продолжительность жизни не имеет отношения к фактическому состоянию организма. Она отметила, что человек запрограммирован на срок жизни, необходимый для достижения половой зрелости и продолжения рода. Это в среднем составляет около 40 лет.

Эксперт подчеркнула, что ближе к этому возрасту начинаются проблемы со здоровьем, однако каждый может предпринять конкретные шаги для увеличения продолжительности и качества своей жизни.