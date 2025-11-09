Китайская лаборатория разрабатывает таблетки для продления жизни до 150 лет

Фото: depositphotos/Tong_Nawarit

Лаборатория Lonvi Biosciences на юге Китая разрабатывает антивозрастные таблетки на основе соединений, которые содержатся в экстракте виноградных косточек. Об этом сообщило издание The New York Times.

"Дожить до 150 лет возможно, через несколько лет это станет реальностью", – рассказал технический директор лаборатории Лю Цинхуа.

Специалист также заявил, что в ближайшие 5 или 10 лет медицина сможет победить рак. Тем не менее при всех прогнозах сделать человека полностью бессмертным невозможно, добавил Цинхуа.

В статье отмечается, что работа лаборатории вносит вклад в национальный приоритет страны, поскольку правительство Китая вкладывает миллиарды в исследования долголетия. Растущий интерес был зафиксирован и на недавнем международном собрании в Шанхае со стороны иностранных ученых. На мероприятии представили антивозрастные кремы, криогенные и гипербарические камеры и прочие устройства для замедления старения.

Ранее профессор РАН заявил, что современная медицина способна значительно увеличить продолжительность жизни человека, однако ключевым вопросом остается качество этих дополнительных лет.

По словам специалиста, когда речь заходит о заболеваниях или преклонном возрасте, "не бывает исключений". Он также обратил внимание, что все люди хотят жить дольше, но при этом – здоровой жизнью.