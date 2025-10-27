Врач Лапа: старение может наступить после 65 лет, если ухаживать за собой

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Старение может наступить после 65 лет, если рационально питаться, следить за иммунной системой и ее детоксикацией. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Ранее сообщалось, что процессы старения запускаются в организме человека на клеточном уровне уже после 25 лет. Как уточнила РИА Новости доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова, в этом возрасте закладываются основы некоторых хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Лапа же отметила, что старение начинается у всех людей по-разному – у кого-то в 30 лет, у кого-то в 40. И зависит оно от многих факторов: питания, генетики, образа жизни. Показателем старения является иммунная система, а маркером – кожа.

Она рассказала, что существуют приборы, которые могут показать физиологический, биологический и фактический возраст. И показатели будут зависеть от того, что делает человек в течение всей жизни. Люди, которые следят за своим здоровьем, живут лучше и дольше.

По словам врача, важно уделять внимание когнитивным функциям. По реакции человека становится понятно, как долго он еще проживет. Лапа добавила, что у мужчин и женщин, которые отлично выглядят для своего возраста, сохранены когнитивные способности.

Многие считают, что ходить до 10–20 тысяч шагов в день полезно, однако это увеличивает нагрузку на суставы, предупредила специалист. Она посоветовала придерживаться нормы в 2 тысячи шагов. Чтобы продлить жизнь, главное обращать внимание на свое здоровье.

