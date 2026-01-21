В Москве внедрили новый ИИ-сервис для выявления остеопороза на ранних стадиях

В столице внедрили новый медицинский ИИ-сервис. Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, он позволит московским врачам выявлять бессимптомный остеопороз на ранних стадиях во время плановых КТ-исследований.

Благодаря этому пациенты смогут избежать дополнительных исследований, что снизит лучевую нагрузку. Ракова также подчеркнула, что новый метод скрининга позволит выявлять патологии на ранних стадиях и предотвращать проблемы, а не устранять их последствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.