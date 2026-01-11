11 января, 13:30Мэр Москвы
Собянин: срок оказания высокотехнологичной хирургической помощи сократят в Москве
Сергей Собянин рассказал на своей странице в мессенджере MAX о том, насколько стали доступнее для москвичей медицинские высокотехнологичные операции.
По словам мэра, они проводятся в рамках специализированных программ по 14 ключевым направлениям и не только для лечения сложных или редких заболеваний, но и помогают вернуть человеку максимальное качество жизни, что особенно важно для пожилых людей. Например, при катаракте за 15–20 минут проводят малоинвазивную операцию и возвращают полноценное зрение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.