05 февраля, 15:30Транспорт
Автоматическую систему контроля падения на пути начали тестировать в столичном метро
Автоматическую систему контроля падения на пути тестируют на станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Она самостоятельно обнаруживает посторонние предметы на рельсах.
Для этого над путями установили видеокамеру и специальные сенсоры, которые срабатывают за секунду. Информация о препятствии мгновенно передается в системы управления поездами и диспетчерский центр, что позволяет составу своевременно остановиться.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.