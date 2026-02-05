Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 февраля, 15:30

Транспорт

Автоматическую систему контроля падения на пути начали тестировать в столичном метро

Автоматическую систему контроля падения на пути начали тестировать в столичном метро

Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт 5 февраля

Корректировки внесли в расписания электричек на МЦД из-за непогоды

"Деньги 24": продажи новых легковых автомобилей упали в России в январе 2026 года

Собянин объявил о начале проходки правого тоннеля до станции метро "Гольяново"

Движение затруднено на Сухаревской площади в Москве

Интервалы движения составов сократили на МЦД из-за мороза

Режим работы автобусов и электробусов изменят в Москве 7 и 8 февраля

Собянин: началась проходка правого перегонного тоннеля до станции "Гольяново"

На МЦД сократили интервалы движения поездов

Автоматическую систему контроля падения на пути тестируют на станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Она самостоятельно обнаруживает посторонние предметы на рельсах.

Для этого над путями установили видеокамеру и специальные сенсоры, которые срабатывают за секунду. Информация о препятствии мгновенно передается в системы управления поездами и диспетчерский центр, что позволяет составу своевременно остановиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

