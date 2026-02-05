Движение перекроют в 2-м Вольном переулке в Москве до 23 мая

С 7 февраля до 23 мая движение по 2-му Вольному переулку в Москве будет перекрыто. Ограничения связаны с работами по строительству инженерных сетей, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Перекрывать улицу планируется поэтапно. Первый этап с 7 февраля по 9 марта коснется участка от дома 28 в 2-м Вольном переулке до дома 28/4 на улице Вольной. Далее с 10 марта по 26 апреля, перекроют соседний участок.

