03 февраля, 11:30Транспорт
В МЖД сообщили о задержках пригородных поездов из-за морозов
Из-за морозов зафиксированы задержки пригородных поездов, сообщили представители Московской железной дороги (МЖД). Поезда на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях идут с отклонениями от графика.
Кроме того, утром 3 февраля на станциях Раменское, Реутов, Домодедово, Силикатная и Ступино произошли незапланированные остановки составов по техническим причинам.
