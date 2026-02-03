В МЖД сообщили о задержках пригородных поездов из-за морозов

Из-за морозов зафиксированы задержки пригородных поездов, сообщили представители Московской железной дороги (МЖД). Поезда на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях идут с отклонениями от графика.

Кроме того, утром 3 февраля на станциях Раменское, Реутов, Домодедово, Силикатная и Ступино произошли незапланированные остановки составов по техническим причинам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.