Собянин и Мурашко осмотрели итоги реконструкции корпуса больницы имени Вересаева

В обновленном корпусе больницы имени В. В. Вересаева на улице Лобненская разместился современный роддом. Итоги реконструкции осмотрели Сергей Собянин и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Работы начались в сентябре 2024 года и заняли менее 1,5 года. Новый роддом рассчитан на 178 коек, включая 15 мест реанимации. В здании оборудованы 7 операционных, отделение патологии беременности и торжественное фойе для выписки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.