Роботов-спасателей и умные протезы представят московские школьники на конференциях

Роботов-спасателей, умные протезы и биопластыри представят московские школьники на научных конференциях. Уже подано свыше 34 тысяч заявок, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. И это еще раз доказывает, что интерес столичных школьников к таким конференциям постоянно растет. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Для своих научных работ юные исследователи выбирают такие сферы, как современная инженерия, цифровые технологии, медицина, бизнес, медиа и психология. Ученики школы № 444 разработали грузовой робототехнический комплекс для нужд армии и МЧС.

