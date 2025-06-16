Актер Аль Пачино подарил Папе Римскому модель автомобиля

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Американский актер Аль Пачино и продюсер Андреа Йерволино подарили Папе Римскому Льву XIV модель автомобиля Maserati, рассказал продюсер в своих соцсетях.

Пачино и Йерволино были удостоены частной аудиенции в качестве представителей съемочной команды фильма "Братья Мазерати", посвященному основателям известной итальянской марки автомобилей. Актер стал первой звездой Голливуда, встретившийся со Львом XIV.

Йерволино также подчеркнул, что встреча была сосредоточена на ценностях, которые всегда разделяла Католическая церковь и которые лежат в основе фильма, а именно: семейные узы, сострадание и преданность общему благу.

Будущая драма расскажет историю семьи Мазерати с момента основания марки в 1914 году до превращения в культового производителя люксовых автомобилей. Аль Пачино сыграет бизнесмена Винченцо Ваккаро, который поддерживал семью Мазерати и инвестировал в компанию с ее первых дней. В фильме также сыграют Энтони Хопкинс, Энди Гарсия, Микеле Моррон, Джессика Альба и Сальваторе Эспозито, которые не присутствовали на встрече.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым Папой Римским 8 мая, став первым в истории понтификом из Соединенных Штатов. Он взял себе имя Лев XIV. В своей первой проповеди новый Папа Римский призвал к миру.