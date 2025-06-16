СМИ: Брэд Питт готов вновь поработать с Томом Крузом после 30-летней вражды

Актер Брэд Питт готов вновь поработать с давним конкурентом Томом Крузом, если съемки не будут связаны с риском для жизни. При этом за кадром звезды Голливуда давно не ладят. Почему поссорились знаменитости – в материале Москвы 24.

"Это будет происходить на земле"

Фото: legion-media.com/Francois Duhamel/Cinema Publishers Collection

Брэд Питт согласен снова сниматься с Томом Крузом, несмотря на многолетнюю паузу в сотрудничестве. Актер рассказал в интервью изданию E! News, что готов пойти на перемирие при одном условии: в совместном проекте не должно быть рискованных сцен.

Питт старается избегать подобного на съемках, а вот его давний конкурент работает без дублеров, и его трюки становятся все опаснее. Например, в начале июня Круз установил мировой рекорд, совершив 16 прыжков с горящим парашютом для одной из сцен восьмой части франшизы "Миссия невыполнима".





Брэд Питт актер Я не собираюсь рисковать собой на самолетах и тому подобных аппаратах. Поэтому, если мы будем снова что-то делать, это будет происходить на земле.

Заявление о возможном сотрудничестве с Крузом Питт сделал во время разговора о новом фильме "Формула-1", где Брэд играет бывшего гонщика Сонни Хейса, который возвращается в автоспорт после аварии. В июле 2024 года в прессе появились слухи, что именно эта картина дала новую почву для негласной борьбы между двумя голливудскими звездами.

Якобы Круз был в ярости: он посчитал, что Питт ступил на его территорию, ведь Том – давний фанат автоспорта. К тому же режиссером картины выступил Джозеф Косински, которому Круз обязан успехом своего фильма "Топ Ган: Мэверик". Да и съемки "Формулы-1" проходили в Великобритании, а Том живет в Лондоне с 2021 года. Западные СМИ со ссылкой на инсайдеров передавали, что тогда актер решил: Питт намеренно пытается перетянуть на себя внимание.

Негласное противостояние

Фото: legion-media.com/Kathy Hutchins/ZUMA Press

Хоть соперничество актеров и не выходило на публику, слухи об их взаимной неприязни появляются в СМИ на протяжении 30 лет. Оба актера достигли успеха в Голливуде, но их до сих пор сравнивают друг с другом.

Считается, что противоборство между ними началось на съемках драмы "Интервью с вампиром", которая вышла на экраны в 1994 году. Брэд и Том сыграли главные роли, а их дуэт полюбился зрителям, однако оба вспоминали тот период без удовольствия. Актеры не поладили из-за того, что Брэд считал персонажа Тома более интересным и многогранным, к тому же у конкурента якобы был выше гонорар.

После съемок Круз и Питт перестали общаться, а в прессе заговорили об их противостоянии. Со временем в СМИ появились слухи о предполагаемом романе Тома и экс-супруги Брэда Анджелины Джоли. Правда, этому не нашлось официального подтверждения, но усугубило отношения между актерами.

В последнее время о вражде звезд заговорили вновь. В начале марта 2025 года в СМИ просочилась информация, что Круз был буквально раздавлен очередной волной сравнений с Питтом. За месяц до этого оба актера снялись в мотивирующей рекламе, которую транслировали перед финальной игрой за звание чемпиона НФЛ. Питт вновь вызвал восхищение у зрителей своей превосходной формой, а вот на Круза интернет-пользователи обрушились с жесткой критикой, отметив, что якобы из-за пластики Том стал не похож на себя.

По данным инсайдеров, такие комментарии ранили Круза в самое сердце.



(с Питтом. – Прим. ред.) лицом к лицу. Его раздражает, что Брэду каким-то образом удалось состариться лучше.

источник, знакомый с ситуацией Том как сумасшедший готовился к знаменательному дню и знал, что они сойдутсялицом к лицу. Его раздражает, что Брэду каким-то образом удалось состариться лучше.

А в конце марта 2025-го западные СМИ передали, что между актерами обострилось противостояние из-за звезды "Аноры" Майки Мэдисон. По данным инсайдеров, и Питт, и Круз мечтают поработать вместе с 26-летней обладательницей "Оскара", но на чьей стороне будет удача, пока рано говорить.

