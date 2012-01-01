Мадонна и Элтон Джон помирились после 20-летней вражды

Мадонна и Элтон Джон зарыли топор войны после 20-летнего противостояния. Теперь знаменитости даже подумывают о совместной работе. Москва 24 расскажет, какие еще западные и российские звезды годами ненавидели друг друга.

Мадонна и Элтон Джон

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Madonna

На днях певица разместила в соцсетях фотографию, на которой тепло обнимается с давним врагом – Элтоном Джоном. Под снимком Мадонна написала, что в минувшие выходные посетила телевизионное шоу, гостем которого стал Джон. За кулисами произошло историческое событие: музыканты помирились после многолетней вражды.





Мадонна певица Мне нужно было пройти за кулисы и противостоять ему. Когда мы наконец встретились, первое, что он сказал, было: "Прости меня". И стена между нами пала. Прощение – мощный инструмент. Несколько минут мы просто обнимались. Потом Элтон сказал, что написал для меня песню.

Поп-дива добавила, что на протяжении 20-летнего конфликта с коллегой испытывала боль, ведь он публично делился своей неприязнью к ней, будучи ее кумиром.

Раньше артисты общались и даже выступали на одной сцене, но с 2002 года между ними началась вражда: Элтон назвал песню Мадонны "Die Another Day" худшим саундтреком к "Бонду".

В 2004-м Джон возмутился тем, что коллегу номинировали на премию Q Awards за лучшее живое выступление.

"С каких это пор пение под фонограмму считается живым выступлением? Извините, но я думаю, что всех, кто поет под фонограмму на публике, когда вы платите 75 фунтов, чтобы увидеть это, нужно расстрелять", – резко заявил певец.

А в 2012 году Элтон вовсе назвал тур Мадонны "катастрофой", а ее саму "никчемной" и "стриптизершей на ярмарке".

Елена Темникова и Ольга Серябкина

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

После ухода из группы Serebro в 2014 году Елена Темникова сделала публичное признание, которое шокировало фанатов и продюсера коллектива Максима Фадеева: якобы певица "играла в дружбу" с другой участницей, Ольгой Серябкиной, при этом искренних положительных чувств к ней не испытывала.

Серябкину это заявление оскорбило, ведь, по ее словам, она считала Темникову близким человеком и тяжело переживала ее уход из группы.

В 2018 году Елена возмутилась в соцсетях, что Оля не поздоровалась с ней за кулисами одного из мероприятий. Позже Серябкина объяснила в интервью, что попросту решила игнорировать бывшую подругу.

В свою очередь, в 2019 году в одном из интернет-шоу Темникова сделала еще одно сенсационное заявление: якобы отношения в группе ухудшились из-за того, что она стала свидетелем интимной сцены между Серябкиной и Фадеевым. Позже в другом интервью Ольга заявила, что бывшая подруга лжет и просто пиарится на имени продюсера. По данным СМИ, певицы не контактируют по сей день.

Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл

Фото: AP Photo/Peter Kramer

Сплетни вокруг отношений между актрисами, сыгравшими лучших подруг в сериале "Секс в большом городе", ходят едва ли не с начала съемок. Первые эпизоды вышли еще в 1998 году, а уже во втором сезоне Сара была назначена исполнительным продюсером. Как сообщали СМИ, это якобы не понравилось Ким, к тому же она запросила увеличения своего гонорара, в чем ей отказали.

Поначалу обе актрисы отрицали эту версию, а также то, что между ними взаимная неприязнь. Но из их высказываний в публичном пространстве в разные годы поклонники все же заключили, что отношения между голливудскими звездами весьма прохладные.

Например, в феврале 2018 года Сара выразила Ким соболезнования в соцсетях в связи со смертью брата последней. Ответ Кэтролл был красноречивым.

"Ты мне не родственница и не друг. Поэтому я в последний раз требую прекратить эксплуатировать мою трагедию для сохранения твоего лица "хорошей девочки"!" – написала исполнительница роли Саманты.

Когда создатели сериала задумали снять продолжение в виде полнометражного фильма, стали ходить слухи, что Кэтролл с трудом уговорили принять участие. И если в двух частях она все же появилась, то третью, по слухам, закрыли якобы из-за того, что Ким потребовала от киностудии спродюсировать и другие проекты с ее участием (сама Кэтролл эту версию опровергала).

Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов

Фото: кадр из сериала "Гардемарины, вперед!"; режиссер – Светлана Дружинина; производство – Мосфильм

Актеры подружились на съемках фильма "Гардемарины, вперед!" в 1987 году. Коллеги вместе гастролировали, появлялись на публике и продолжили сниматься.

Достоверно неизвестно, из-за чего пути друзей разошлись, но после съемок в "Королеве Марго" в 1996 году их перестали видеть вместе. По словам Жигунова, они поссорились по глупости. Одна из версий гласит, что два молодых, ярких и харизматичных актера не поделили славу. Также ходили слухи, что причиной конфликта стала первая жена Дмитрия, Марина Буримова.