Маколей Калкин рассказал, почему 30 лет не общается с отцом

Маколей Калкин вновь рассказал о сложных отношениях с отцом. Актер уже более 30 лет не общается с родственником и не планирует впускать его в свою жизнь. Кто еще из звезд рос в непростой обстановке, расскажет Москва 24.

Маколей Калкин

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision/AP

Звезда фильмов "Один дома" уже более трех десятилетий не желает иметь с отцом, актером Кристофером Калкиным, ничего общего, рассказывали СМИ. Ранее 44-летний Маколей публично обвинял мужчину в физическом и эмоциональном насилии. Актер заявлял, что отец сильно избивал его, а также братьев и сестер, постоянно кричал на них и мотивировал детей на успех угрозами.

31 марта звезда Голливуда вновь рассказал о многолетнем конфликте в семье в подкасте Кейт и Оливера Хадсонов Sibling Revelry.





Маколей Калкин актер Это человек, у которого было семеро детей, а теперь четверо внуков, и никто из них не хочет иметь с ним ничего общего. Впрочем, я более чем уверен, что сам он не понимает, почему. Как будто мы не правы, а он прав. Он один из тех самовлюбленных персонажей.

Калкин также вспомнил о разводе родителей в 1995 году. С матерью, Патрицией Брентрап, у Маколея хорошие отношения, а вот с отцом он отказался общаться еще во время судебного заседания, когда ему было всего 14 лет.

"Он был просто ужасен. Судья сказал: "Ну, вам придется встречаться с ним". <...> Я снова обратился к адвокату: "Пусть судья посадит меня в тюрьму за то, что я не хочу навещать своего жестокого отца", – заявил Калкин.

Кристина Агилера

У 44-летней поп-звезды тоже большие претензии к отцу. Певица вспоминала в интервью, что родители часто ссорились, мужчина поднимал руку на мать, а та не могла дать ему отпор. Порой под раздачу попадали и Кристина с сестрой Рэйчел. Певица рассказывала, что однажды заступилась за мать, а отец "отшвырнул ее через всю комнату".

Повзрослев, Агилера уехала подальше от дома и предпочла больше не общаться с родными. Позже она признавалась, что ненадолго возобновила отношения с отцом, но вскоре поняла, что он ей "не нужен".

Пережитые страдания нашли отражение в творчестве певицы. В итоге Кристина смогла принять свое прошлое. В 2006 году она выпустила балладу Hurt, в которой попыталась сказать отцу то, что не успела при его жизни. В эфире американской радиостанции WAKS Агилера делилась: теперь она сожалеет, что возложила вину за несчастливый брак родителей на него одного. Кристине было больно от того, что отец слышал от нее обвинения, но она не успела сказать, что любит его.

Настасья Самбурская

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

38-летняя актриса и телеведущая не раз рассказывала в интервью о своем трудном детстве: их семья жила бедно, денег не хватало даже на необходимое. Настасья вспоминала, что не посещала кружки и секции. Кроме того, по словам Самбурской, отец бил ее, а мать даже не пыталась заступаться.





Настасья Самбурская телеведущая, актриса Меня били, и я злилась. Когда я выпендривалась, то били еще сильнее. Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издала какой-то звук, и он перестал. Мать ничего не делала, когда отец избивал меня.

Повзрослев, Настасья отдалилась от родителей и не торопится восстанавливать отношения. Актриса признавалась, что помогает родителям финансово, потому что "надо", но общаться с ними ее "не тянет".

Анфиса Чехова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

47-летняя телеведущая тоже признавалась в интервью, что в детстве не чувствовала любви отца. Знаменитость считает, что могла вырасти более пробивной и уверенной в себе, если бы не своеобразные методы воспитания папы.

По признанию Чеховой, он не только не поддерживал ее, но и постоянно унижал, кричал. Телеведущая рассказывала, что в детстве у нее даже был нервный тик из-за частых перемен настроения отца и ссор. Тогда родитель почему-то решил, что девочке мешает челка, и отвел Анфису в парикмахерскую, где ее побрили налысо.

Позже Чехова говорила журналистам, что ей нелегко было справиться с детскими психологическими травмами, нанесенными отцом, но перед его смертью Анфиса нашла в себе силы простить родственника.