Брат Владимира Кузьмина остался без крыши над головой

Младшего брата певца Владимира Кузьмина выгнали из дома из-за регулярных запоев, сообщают СМИ. Теперь Александр вынужденно ночует в хостелах и у друзей: якобы он давно ведет асоциальный образ жизни и завязывать с пагубной привычкой даже не пытается. У кого еще из знаменитостей большие проблемы с родственниками, расскажет Москва 24.

Брат Владимира Кузьмина

Младший брат певца Владимира Кузьмина Александр, с которым они вместе играли в рок-группе "Динамик" в 1980-х, злоупотребляет алкоголем и не имеет постоянного места жительства. Об этом сообщили близкие музыкантов в эфире одного из телевизионных ток-шоу 9 февраля.

По их словам, пятая супруга Александра Наталия якобы терпела запои мужа семь лет, но в итоге выставила его за дверь. Мужчина отправился на ночевку в отель, однако его выгнали и оттуда: сотрудники заведения позвонили женщине с просьбой забрать благоверного, который устроил в номере погром.

Родственники практически не общаются с ним из-за его образа жизни. Мужчина не раз проходил реабилитацию от алкоголизма, но безуспешно. Дочь Владимира Кузьмина Софья рассказала зрителям шоу, что давно перестала контактировать с дядей из-за его странного поведения. По ее словам, однажды мужчина даже заявил, что собирается свести счеты с жизнью, однако сделал это лишь "для хайпа". Кроме того, наследница рок-певца сообщила, что ее знаменитый отец часто помогал младшему брату. Однако тот попросту тратил все деньги на спиртное и бросать пагубную привычку не собирался.

При этом сам Александр Кузьмин заявил, что в таком плачевном состоянии оказался из-за четвертой жены, которая после развода оставила его ни с чем. А в 2022 году свое пристрастие к спиртному мужчина объяснял в эфире одного ток-шоу творческой нереализованностью, так как всю жизнь был в тени знаменитого родственника.

Брат Мадонны

Фото: legion-media.com/michael melia

Родной брат поп-дивы Энтони Чикконе тоже оказался в плену зеленого змия, сообщали СМИ. Мужчина семь лет жил под мостом в Мичигане, злоупотреблял алкоголем и побирался. При этом он не общался со знаменитой сестрой и не обращался к ней за помощью. Тем не менее Чикконе критиковал родственников за то, что те ему не помогают.

"Мой отец был бы очень счастлив, если бы я погиб от переохлаждения. Если бы я умер, моя семья, возможно, даже не узнала бы об этом", – говорил он журналистам в 2011 году.

В 2017-м СМИ сообщали, что Мадонна все-таки уговорила непутевого родственника пройти лечение от алкогольной зависимости. Другой брат знаменитости Кристофер позже рассказал прессе, что Чикконе вернулся к нормальной жизни. Однако, по данным журналистов, мужчина вскоре вновь оказался на улице.

Энтони Чикконе умер в 2023 году в возрасте 66 лет из-за дыхательной недостаточности и рака горла.

Отец Лянки Грыу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отец актрисы, молдавский актер Георгий Грыу, оставил мать Лянки еще до рождения дочери. Об этом артистка узнала в подростковом возрасте, но найти папу не пыталась. Мужчина тоже долгое время не поддерживал контакт с бывшей семьей, писали СМИ.

В 2012 году журналисты сообщили, что Грыу ночует на улице и собирает милостыню в Кишиневе. Вскоре мужчина появился в эфире российского ток-шоу и рассказал, как из подающего надежды красавца-актера превратился в человека без определенного места жительства.

По его словам, в конце 1980-х он стал спиваться из-за кризиса в кинематографе и невостребованности. Затем Грыу упал и сломал шейку бедра. После выписки из больницы актер оказался на улице, так как денег на жилье у него не было.

В 2018 году СМИ сообщали, что Георгию все же удалось взять себя в руки. Он помирился с Лянкой, перестал пить и даже устроился на работу.

Брат Леонардо Ди Каприо

У обладателя "Оскара" есть старший сводный брат Адам Фаррар. Именно он первым в семье заинтересовался актерством и стал строить карьеру, а Ди Каприо подтянулся позже, писали СМИ.

Вскоре он затмил родственника и быстро стал популярным, а вот Фаррару почти перестали предлагать новые роли. К тому же люди видели в нем лишь "брата Ди Каприо". После этого у парня начались проблемы с наркотиками, а в 2008 году он перешел на тяжелые вещества, сообщали журналисты.

Кроме того, мужчину несколько раз арестовывали за воровство в супермаркетах и хранение наркотиков. Плюс ко всему в 2014-м его и сожительницу лишили родительских прав. Через два года Фаррар рассказывал в одном из интервью, что брат предпочел дистанцироваться от него.