Наташа Королева рассказала, что спит по два часа в сутки

Наташа Королева призналась поклонникам, что переживает не лучший период: у певицы серьезные проблемы со сном. А рэпер Канье Уэст заявил, что у него аутизм. Какие еще звезды столкнулись в последнее время с ментальными проблемами, расскажет Москва 24.

Наташа Королева

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

4 февраля певица рассказала изданию "Московский комсомолец", что у нее серьезные проблемы со сном из-за эмоциональных перегрузок и насыщенного рабочего графика.





Наташа Королева певица, заслуженная артистка РФ Не сплю сейчас фактически, это правда. Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок! За весь день ты так эмоционально перегружаешься, что потом трудно качественно восстановиться. Приходишь домой, а в голову лезут разные мысли: ты все время думаешь, что сделала не так, как улучшить или исправить, чтобы результат был еще более впечатляющим. Из-за всего этого никак не можешь заснуть.

Артистка также отметила, что раньше не сталкивалась с такими проблемами. Однако обращаться к специалистам звезда пока не собирается, надеясь справиться своими силами. Певица рассказала, что в редкие выходные устраивает себе разгрузку, отправляясь с подругами в театр.

Канье Уэст

5 февраля рэпер разоткровенничался в подкасте The Download. Скандальный музыкант рассказал, что супруга Бьянка Цензори поставила под сомнение уже имеющийся у певца диагноз "биполярное расстройство". Жена убедила Канье проконсультироваться с психиатром, и в результате специалист выяснил, что у музыканта аутизм.

Рэпер объяснил, что новый диагноз помог ему лучше понять свое поведение, например упрямство и желание все делать наперекор.



Канье Уэст рэпер Я человек дождя, и это моя суперспособность. Если фанаты просят меня сделать альбом определенным образом, я сделаю все ровно наоборот.

Ариана Гранде

3 февраля в очередном выпуске подкаста The Hollywood Reporter Awards Chatter певица рассказала, как ей удалось пережить ряд психологических проблем. В мае 2017 года во время ее выступления на "Манчестер-Арене" произошел теракт. В результате погибли 23 человека. А в 2018-м Ариана пережила смерть экс-бойфренда Мака Миллера, который скончался из-за передозировки запрещенными веществами.





Ариана Гранде певица Я проходила длительную терапию и имела дело с посттравматическим стрессовым расстройством, а еще всеми видами горя, депрессии и тревоги. Музыка была частью лечения, и она, безусловно, способствовала спасению моей жизни.

После этих событий Гранде пережила несколько неудачных отношений и брак, завершившийся крахом. Сейчас поп-звезда встречается с актером Итаном Слейтером и, похоже, наконец-то счастлива.

Джастин Бибер

3 февраля издание Daily Mail опубликовало свежие снимки певца с супругой Хейли Бибер: по информации издания, пара направлялась на баскетбольный матч. Кадры пары повергли фанатов в шок: читатели таблоида встревожены внешним видом певца, о чем написали в комментариях.

"Джастин на этих фото выглядит неважно. Надеюсь, рядом с ним люди, которые о нем заботятся", "Он даже не похож на себя... Не знаю, как это описать, но я бы даже не узнал, что это Бибер, если бы не прочитал в статье", "Это добром не кончится. Он выглядит ужасно", – поделились пользователи.

Ранее Daily Mail сообщала со ссылкой на друзей Джастина, что артист переживает сложный период. По словам инсайдеров, из-за затворнического образа жизни, который певец вел в последние годы, Бибер теперь испытывает сильный страх перед большим скоплением людей и поэтому выглядит встревоженным.

Накануне публикации его запечатлели на улицах Нью-Йорка похудевшим, изможденным и бритым налысо. Фото усилили волнения поклонников, которые сравнили кумира с Бритни Спирс, обрившей себе голову после нервного срыва в 2007 году.

В Сети многие считают, что психологическое состояние Бибера связано с делом P. Diddy: по мнению пользователей, Джастин мог стать одной из жертв скандального рэпера, когда еще был подростком. Кроме того, в соцсетях появились подозрения, что брак музыканта с Хейли дал трещину. В начале января 2025 года Джастин неожиданно отписался от страницы супруги, но позже подписался обратно, заявив, что его аккаунт был взломан. Модель тоже опровергает слухи о проблемах в семье.