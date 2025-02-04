Наташа Королева рассказала, что спит по два часа в сутки

Наташа Королева призналась поклонникам, что переживает не лучший период: у певицы серьезные проблемы со сном. А рэпер Канье Уэст заявил, что у него аутизм. Какие еще звезды столкнулись в последнее время с ментальными проблемами, расскажет Москва 24.
Наташа Королева
4 февраля певица рассказала изданию "Московский комсомолец", что у нее серьезные проблемы со сном из-за эмоциональных перегрузок и насыщенного рабочего графика.
Артистка также отметила, что раньше не сталкивалась с такими проблемами. Однако обращаться к специалистам звезда пока не собирается, надеясь справиться своими силами. Певица рассказала, что в редкие выходные устраивает себе разгрузку, отправляясь с подругами в театр.
Канье Уэст
5 февраля рэпер разоткровенничался в подкасте The Download. Скандальный музыкант рассказал, что супруга Бьянка Цензори поставила под сомнение уже имеющийся у певца диагноз "биполярное расстройство". Жена убедила Канье проконсультироваться с психиатром, и в результате специалист выяснил, что у музыканта аутизм.
Рэпер объяснил, что новый диагноз помог ему лучше понять свое поведение, например упрямство и желание все делать наперекор.
Ариана Гранде
3 февраля в очередном выпуске подкаста The Hollywood Reporter Awards Chatter певица рассказала, как ей удалось пережить ряд психологических проблем. В мае 2017 года во время ее выступления на "Манчестер-Арене" произошел теракт. В результате погибли 23 человека. А в 2018-м Ариана пережила смерть экс-бойфренда Мака Миллера, который скончался из-за передозировки запрещенными веществами.
После этих событий Гранде пережила несколько неудачных отношений и брак, завершившийся крахом. Сейчас поп-звезда встречается с актером Итаном Слейтером и, похоже, наконец-то счастлива.
Джастин Бибер
3 февраля издание Daily Mail опубликовало свежие снимки певца с супругой Хейли Бибер: по информации издания, пара направлялась на баскетбольный матч. Кадры пары повергли фанатов в шок: читатели таблоида встревожены внешним видом певца, о чем написали в комментариях.
"Джастин на этих фото выглядит неважно. Надеюсь, рядом с ним люди, которые о нем заботятся", "Он даже не похож на себя... Не знаю, как это описать, но я бы даже не узнал, что это Бибер, если бы не прочитал в статье", "Это добром не кончится. Он выглядит ужасно", – поделились пользователи.
Ранее Daily Mail сообщала со ссылкой на друзей Джастина, что артист переживает сложный период. По словам инсайдеров, из-за затворнического образа жизни, который певец вел в последние годы, Бибер теперь испытывает сильный страх перед большим скоплением людей и поэтому выглядит встревоженным.
Накануне публикации его запечатлели на улицах Нью-Йорка похудевшим, изможденным и бритым налысо. Фото усилили волнения поклонников, которые сравнили кумира с Бритни Спирс, обрившей себе голову после нервного срыва в 2007 году.
В Сети многие считают, что психологическое состояние Бибера связано с делом P. Diddy: по мнению пользователей, Джастин мог стать одной из жертв скандального рэпера, когда еще был подростком. Кроме того, в соцсетях появились подозрения, что брак музыканта с Хейли дал трещину. В начале января 2025 года Джастин неожиданно отписался от страницы супруги, но позже подписался обратно, заявив, что его аккаунт был взломан. Модель тоже опровергает слухи о проблемах в семье.