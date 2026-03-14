Собянин: объем высокотехнологичного лечения в Москве вырос почти на 50%

Объем высокотехнологичного лечения в Москве увеличился почти на 50% за последние пять лет. О результатах работы столичной медицины рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По словам мэра, мегаполис значительно продвинулся во внедрении современных методов лечения в стационарах благодаря комплексной работе.

Она в том числе включает создание новой системы здравоохранения, ускоренное внедрение инноваций в клиническую практику, разработку технологической базы для лечения сложных заболеваний, высокий уровень подготовки медицинских специалистов и поддержку отечественных производителей.

