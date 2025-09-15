15 сентября, 16:30Мэр Москвы
Собянин: Москва формирует мощную платформу для технологического развития
Сергей Собянин сообщил на своей странице в мессенджере MAX, что Москва продолжает формировать мощную платформу для технологического развития и научных прорывов.
По словам мэра, в первую очередь в столице строят и реконструируют офисные, лабораторные и производственные помещения. Столичные технопарки вложили в инфраструктуру более 80 миллиардов инвестиций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.