Собянин: Москва формирует мощную платформу для технологического развития

Сергей Собянин сообщил на своей странице в мессенджере MAX, что Москва продолжает формировать мощную платформу для технологического развития и научных прорывов.

По словам мэра, в первую очередь в столице строят и реконструируют офисные, лабораторные и производственные помещения. Столичные технопарки вложили в инфраструктуру более 80 миллиардов инвестиций.

