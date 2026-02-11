В столице стартовал туристско-просветительский проект "Москва. Традиции. Люди"

В столице стартовал новый туристско-просветительский проект "Москва. Традиции. Люди". Он объединит москвичей вокруг истории города. В программу вошли пешеходные экскурсии, краеведческие лекции и онлайн-конкурс.

Горожанам предлагают рассказать о выдающихся жителях, архитектуре и жизни районов. Заявки на конкурс принимают до 13 апреля через туристический сервис Russpass. Лучшие работы отметят призами и опубликуют в журнале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.