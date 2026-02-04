Россия остается популярным направлением у иностранных туристов зимой

Иностранные туристы продолжают приезжать в Россию в зимний сезон. Об этом свидетельствуют итоги первых месяцев зимы, которые подвела глава Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Несмотря на холода, в центре Москвы и других крупных городах страны очень много отдыхающих. На ситуацию повлияла отмена виз для путешественников из Китая. На заснеженные достопримечательности приезжают и туристы из стран Ближнего Востока.

Сами россияне предпочитают отправляться на море. В топе бронирований – Крым и Краснодарский край. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24