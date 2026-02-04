Форма поиска по сайту

04 февраля, 17:45

Туризм

Россия остается популярным направлением у иностранных туристов зимой

Россия остается популярным направлением у иностранных туристов зимой

Спрос на японскую визу весной вырастет в России на треть

Туристы выстроились в очередь за японской визой в Москве

Новости мира: проливные дожди начали разрушать город Нишеми на Сицилии

Москвичам на Бали рекомендовали отказаться от свежевыжатых соков из-за вируса Нипах

Поездки россиян в Дубай стали регулярными

Цены на отели в городах "Золотого кольца" могут вырасти до 20%

Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге

Туристы из Москвы столкнулись с усиленным досмотром в Индонезии из-за вируса Нипах

Туристов из РФ предупредили об участившихся случаях ограбления в Чили

Иностранные туристы продолжают приезжать в Россию в зимний сезон. Об этом свидетельствуют итоги первых месяцев зимы, которые подвела глава Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Несмотря на холода, в центре Москвы и других крупных городах страны очень много отдыхающих. На ситуацию повлияла отмена виз для путешественников из Китая. На заснеженные достопримечательности приезжают и туристы из стран Ближнего Востока.

Сами россияне предпочитают отправляться на море. В топе бронирований – Крым и Краснодарский край. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

туризмвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

