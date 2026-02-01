Форма поиска по сайту

01 февраля, 09:45

Туризм

Эксперты посоветовали не торопиться с покупкой билетов на праздничные выходные

Эксперты посоветовали не торопиться с покупкой билетов на праздничные выходные

Новые визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге

Япония откроет визовый центр в Москве 12 февраля

Визовый центр Канады в Москве прекратил прием заявлений на въезд в страну

Визовые центры Канады закрыли по всей России

Русскоговорящий турист устроил полуголый перформанс на рейсе Нячанг – Бангкок

Россиянам назвали стоимость билетов по России на 23 февраля и 8 марта

Более 5 млрд рублей поступило в бюджет России от туристического налога в 2025 году

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 января

Туристы потратили 178 миллиардов рублей в Москве за новогодние праздники

Москвичи активно планируют, как провести длинные праздничные выходные в феврале и марте, покупая билеты и бронируя отели. Однако эксперты советуют не торопиться, так как действует динамическое ценообразование, и цены уже растут.

Самым популярным направлением для поездок на оба праздника стала Москва. Для тех, кто еще не определился, экономически выгодным вариантом может стать путешествие на автомобиле в соседние города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризм

