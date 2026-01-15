Российский паспорт занял 46 место в рейтинге безвизового доступа

Российский паспорт занял 46 место в мировом рейтинге по количеству стран, доступных для безвизового въезда. В настоящее время граждане России могут посещать без визы 113 направлений.

Первое место в рейтинге занимает паспорт Сингапура, владельцы которого могут въехать без визы в 192 страны. Второе место разделили Япония и Южная Корея. Третью строчку делят паспорта Дании, Люксембурга, Испании, Швеции и Швейцарии.

