15 января, 06:15

Политика

Российский паспорт занял 46 место в рейтинге безвизового доступа

В РСТ заявили, что приостановка США иммиграционных виз не затронет туристов из России

В России за брошенную в подъезде елку можно получить штраф 5 тыс рублей

Российская армия продвигается в районе города Орехов в Запорожской области

В начала СВО уничтожены 670 самолетов и 283 вертолета ВСУ

Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения

В Госдуме предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями

"Индекс пиццы" Пентагона вырос на 1 000%

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

Новости мира: число погибших в результате обрушения свалки на Филиппинах выросло до 10

Российский паспорт занял 46 место в мировом рейтинге по количеству стран, доступных для безвизового въезда. В настоящее время граждане России могут посещать без визы 113 направлений.

Первое место в рейтинге занимает паспорт Сингапура, владельцы которого могут въехать без визы в 192 страны. Второе место разделили Япония и Южная Корея. Третью строчку делят паспорта Дании, Люксембурга, Испании, Швеции и Швейцарии.

