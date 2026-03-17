Москвичи перешагнули отметку в 80 лет по ожидаемой средней продолжительности жизни. Об этом рассказала замммэра во вопросам соцразвития Анастасия Ракова на форуме "Здоровое общество".

Она отметила, что город уже много лет занимается системным развитием здравоохранения. По словам Раковой, серьезные средства и силы вкладываются в успешное внедрение в медицину цифровых решений и современных технологий. Все это позволило повысить качество и доступность медпомощи в городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.