Собянин: 19 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы в 2025 году

Порядка 19 миллионов человек стали посетителями московских музеев и выставочных залов в 2025 году. Об этом сообщил Собянин в мессенджере MAX.

Среди ключевых проектов – выставки "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного русского музея" в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ и "Индия. Ткань времени" в музее-заповеднике "Царицыно". Кроме того, в прошлом году завершилась реставрация Египетского павильона Останкинского дворца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

