30 марта, 00:01

Общество
Православные верующие отметят Вербное воскресенье 5 апреля

Время для молитв: как провести неделю перед Вербным воскресеньем

Шестую неделю Великого поста называют Вербной. Она завершится двумя значимыми для верующих праздниками – Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем, которое в 2026 году выпадет на 5 апреля. Подробнее – в материале Москвы 24.

Подготовка к Пасхе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вербная неделя каждый год приходится на разные даты, все зависит от дня празднования Пасхи. В 2026-м она начинается 30 марта и закончится 5 апреля. Далее наступит Страстная неделя, а 12 апреля – сама Пасха.

По преданию, много веков назад в Вербное воскресенье люди устилали путь Христа ветвями финиковых пальм. В северных краях, где пальмы не растут, символом торжества стали пушистые побеги ивы. Отсюда и народное название – Вербная. Однако неделю также называют Цветной, Цветоносной или Вербохлестом.

Для верующих эти семь дней считаются духовной подготовкой к встрече Пасхи. Православные стараются чаще посещать храм, молиться и заниматься благотворительностью. Традиционно во время Вербной недели принято приходить не только на церковные службы, но и на кладбище, поминать усопших и наводить порядок на могилах.

В дореволюционной России устраивали вербные базары, во время которых можно было приобрести игрушки для детей, сладости и книги. На них же продавали украшенные бумажными ангелами ("вербными херувимами") ветки вербы.

В Вербную неделю принято воздерживаться от переедания, а также избегать сквернословия, ссор, тяжелой физической работы, охоты, шумных гуляний, веселых празднеств.

Традиции и обычаи праздничных дней

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В этот период верующие продолжают соблюдать пост, на Вербной неделе разрешены в основном блюда из овощей, фруктов и злаков. В понедельник, среду и пятницу пища должна быть сырой без масла. Во вторник и четверг можно употреблять тушеные и отварные блюда, но тоже без масла. В субботу и воскресенье пост немного ослабляется: в эти дни можно есть икру, гречневые блины, кашу, рыбу.

Одним из самых значимых дней Вербной недели считается Лазарева суббота. Она посвящена воскрешению праведного Лазаря. Чудо примечательно тем, что Спаситель пришел к погребению лишь на 4-й день после смерти и после молитвы вывел Лазаря живым из гробницы.

В этот день принято собирать и освящать вербные букеты на Всенощном бдении: прихожане всю службу стоят, держа в руках веточки и зажженные свечи как символ встречи Иисуса в Иерусалиме.

В народе соблюдались и другие обычаи: в субботу сеяли горох – верили, что Лазарь приносит хороший урожай. Кроме того, пекли лепешки по числу членов семьи и клали в одну из них монету – тому, кому она попадется, предрекали счастье в текущем году, а незамужней девушке – скорую свадьбу.

Главный праздник Вербной недели отмечается в воскресенье, он же называется Вход Господень в Иерусалим. После воскрешения Лазаря Иисус въехал в Иерусалим, где люди приветствовали его, устилая путь пальмовыми ветвями.

Те, кто не успел освятить вербу в субботу, могут сделать это на утренней службе в храме в воскресенье. По возвращении домой люди слегка похлестывали друг друга вербой, веря, что так отведут болезни и сглаз. Освященным веткам приписывали магические свойства: считалось, что они способны усмирить грозу и уберечь от пожара, поэтому их ставили рядом с иконами и относили на кладбище.

Читайте также


Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

