Православные верующие отметят Вербное воскресенье 5 апреля

Шестую неделю Великого поста называют Вербной. Она завершится двумя значимыми для верующих праздниками – Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем, которое в 2026 году выпадет на 5 апреля. Подробнее – в материале Москвы 24.

Подготовка к Пасхе

Вербная неделя каждый год приходится на разные даты, все зависит от дня празднования Пасхи. В 2026-м она начинается 30 марта и закончится 5 апреля. Далее наступит Страстная неделя, а 12 апреля – сама Пасха.

По преданию, много веков назад в Вербное воскресенье люди устилали путь Христа ветвями финиковых пальм. В северных краях, где пальмы не растут, символом торжества стали пушистые побеги ивы. Отсюда и народное название – Вербная. Однако неделю также называют Цветной, Цветоносной или Вербохлестом.

Для верующих эти семь дней считаются духовной подготовкой к встрече Пасхи. Православные стараются чаще посещать храм, молиться и заниматься благотворительностью. Традиционно во время Вербной недели принято приходить не только на церковные службы, но и на кладбище, поминать усопших и наводить порядок на могилах.

В дореволюционной России устраивали вербные базары, во время которых можно было приобрести игрушки для детей, сладости и книги. На них же продавали украшенные бумажными ангелами ("вербными херувимами") ветки вербы.

В Вербную неделю принято воздерживаться от переедания, а также избегать сквернословия, ссор, тяжелой физической работы, охоты, шумных гуляний, веселых празднеств.

Традиции и обычаи праздничных дней

В этот период верующие продолжают соблюдать пост, на Вербной неделе разрешены в основном блюда из овощей, фруктов и злаков. В понедельник, среду и пятницу пища должна быть сырой без масла. Во вторник и четверг можно употреблять тушеные и отварные блюда, но тоже без масла. В субботу и воскресенье пост немного ослабляется: в эти дни можно есть икру, гречневые блины, кашу, рыбу.

Одним из самых значимых дней Вербной недели считается Лазарева суббота. Она посвящена воскрешению праведного Лазаря. Чудо примечательно тем, что Спаситель пришел к погребению лишь на 4-й день после смерти и после молитвы вывел Лазаря живым из гробницы.

В этот день принято собирать и освящать вербные букеты на Всенощном бдении: прихожане всю службу стоят, держа в руках веточки и зажженные свечи как символ встречи Иисуса в Иерусалиме.

В народе соблюдались и другие обычаи: в субботу сеяли горох – верили, что Лазарь приносит хороший урожай. Кроме того, пекли лепешки по числу членов семьи и клали в одну из них монету – тому, кому она попадется, предрекали счастье в текущем году, а незамужней девушке – скорую свадьбу.

Главный праздник Вербной недели отмечается в воскресенье, он же называется Вход Господень в Иерусалим. После воскрешения Лазаря Иисус въехал в Иерусалим, где люди приветствовали его, устилая путь пальмовыми ветвями.

Те, кто не успел освятить вербу в субботу, могут сделать это на утренней службе в храме в воскресенье. По возвращении домой люди слегка похлестывали друг друга вербой, веря, что так отведут болезни и сглаз. Освященным веткам приписывали магические свойства: считалось, что они способны усмирить грозу и уберечь от пожара, поэтому их ставили рядом с иконами и относили на кладбище.