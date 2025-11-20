Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс "Акварис" в районе Зябликово на юге Москвы. Объект включает в себя детский и взрослый бассейны.

"Светлый, очень хороший зал. <...> Вас 130 тысяч жителей, поэтому все это для вас – занимайтесь на здоровье", – сказал мэр во время общения с местными жителями.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, спортивный комплекс "Акварис", расположенный в Ореховом проезде, был построен за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Его возведение завершилось в 2025 году.

Комплекс включает два бассейна с чашами из нержавеющей стали и зал для групповых занятий, площадь которого превышает 200 квадратных метров. Он адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

В ходе работ специалисты также уделили внимание благоустройству прилегающей территории. В частности, были высажены газоны, деревья и кустарники, организованы парковки, удобные подъезды к зданию и тротуары для пешеходов.

Единовременно здание может принять более 110 человек, а ежедневно его планируют посещать более 650 человек.

Ранее Собянин анонсировал завершение реконструкции Центрального Московского ипподрома в 2026 году. Мэр отмечал, что работы включают реставрацию исторического павильона, беговых дорожек и конно-спортивных комплексов, а также увеличение объема зданий в два раза.

Кроме того, рядом с ипподромом будет проведено дополнительное благоустройство территорий и проложены транспортные коммуникации.

