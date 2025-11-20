20 ноября, 13:55Мэр Москвы
Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс "Акварис" в районе Зябликово на юге Москвы. Объект включает в себя детский и взрослый бассейны.
"Светлый, очень хороший зал. <...> Вас 130 тысяч жителей, поэтому все это для вас – занимайтесь на здоровье", – сказал мэр во время общения с местными жителями.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, спортивный комплекс "Акварис", расположенный в Ореховом проезде, был построен за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Его возведение завершилось в 2025 году.
Комплекс включает два бассейна с чашами из нержавеющей стали и зал для групповых занятий, площадь которого превышает 200 квадратных метров. Он адаптирован для людей с ограниченными возможностями.
В ходе работ специалисты также уделили внимание благоустройству прилегающей территории. В частности, были высажены газоны, деревья и кустарники, организованы парковки, удобные подъезды к зданию и тротуары для пешеходов.
Единовременно здание может принять более 110 человек, а ежедневно его планируют посещать более 650 человек.
Ранее Собянин анонсировал завершение реконструкции Центрального Московского ипподрома в 2026 году. Мэр отмечал, что работы включают реставрацию исторического павильона, беговых дорожек и конно-спортивных комплексов, а также увеличение объема зданий в два раза.
Кроме того, рядом с ипподромом будет проведено дополнительное благоустройство территорий и проложены транспортные коммуникации.
Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс на юге Москвы