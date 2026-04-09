Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
00:10

Общество
Главная / Истории /

Главные обычаи и традиции Чистого четверга

Подготовка к Пасхе: что можно и нельзя делать в Чистый четверг

Чистый четверг посвящен воспоминаниям о важном евангельском событии – Тайной вечере, где было установлено таинство причастия. Как принято проводить этот день, расскажет Москва 24.

Таинство причастия

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Великий (Чистый) четверг – один из важнейших на Страстной неделе, во время которой православные вспоминают последние дни земной жизни Христа. Сам день называется Великим согласно церковному календарю, а то, что многие характеризуют его как "Чистый", произошло согласно народной традиции.

Дата зависит от Пасхи, которая в 2026-м отмечается 12 апреля. Соответственно, Чистый четверг – 9-го числа. В этот день Иисус совершил Тайную вечерю, то есть последнюю трапезу со своими учениками, а также установил главное таинство Церкви – Евхаристию, или Причастие.

Кроме того, Спаситель показал пример величайшего смирения. Согласно Евангелию, Иисус и его ученики должны были омыть ноги, прежде чем сесть за трапезный стол. Обычно, этот ритуал исполняли слуги, но в случае с апостолами это сделал сам Христос.

Что касается традиций Великого четверга, то в этот день верующие посещают литургию Василия Великого, во время которой священнослужители напоминают об установлении таинства Евхаристии. Сначала Христос подал хлеб ученикам, сказав, что это "Тело Его", затем – вино, со словами, что это "Кровь Его".

Однако священнослужители отмечают, что под "телом" имеется в виду не плоть как таковая, а единение со Христом по существу. И православные стараются причаститься в Чистый четверг.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кроме того, в этот день на службе в храмах совершается чин омовения ног: архиерей омывает ноги 12 священникам, подобно тому, как это делал Иисус. Вечером проводится другая особая служба – чтение "Двенадцати страстных Евангелий". Во время нее верующие стоят с зажженными свечами, слушая отрывки из Священного Писания о последних часах земной жизни Христа: аресте, суде, распятии и смерти.

Чистота души и тела

Фото: 123RF.com/vershininphoto

Сам четверг связан с чистотой во всех смыслах этого слова. Согласно церковной традиции, верующие должны очистить душу через исповедь и причастие, чтобы достойно встретить Пасху.

А в народной традиции Чистый четверг связан с очищением жилища, также было принято избавляться от ненужного хлама в доме, который накопился в течение года. При этом священники отмечают, что если стоит выбор между уборкой и посещением храма, лучше выбрать второе, отдав приоритет церковной традиции. Кроме того, в этот день в народе было принято готовиться к предстоящему празднику: печь куличи, делать творожные пасхи и красить яйца. А вот проводить время в праздной лени, ссорах, а также шумных развлечениях запрещалось.

Среди народных традиций были еще и водные, например, одной из главных считался поход в баню. Также в четверг крестьяне умывались колодезной водой до восхода солнца, потому что верили, что она обладает целебными свойствами только в это время.

С праздником связан еще один народный обычай – изготовление черной (четверговой) соли. Предки брали поваренную соль, добавляли ржаную муку, квасную гущу и целебные травы, а полученную смесь отправляли в печь. Такой продукт считался лекарством от всех болезней, при этом церковь категорически не приемлет такой ритуал, считая его пережитком язычества.

Поскольку Чистый четверг выпадает на последнюю неделю Великого поста, которая является самой строгой, его проводят в тишине, молитвах и домашних делах, приветствуется помощь ближним. Однако в этот день разрешены послабления в еде, ведь в последующие двое суток ограничения в пище будут максимально строгими.

религияобществоистории

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика