График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 09:45

Транспорт

Двадцать два новых вокзала построены в Москве с момента запуска МЦД

Россияне вынуждены покупать авиабилеты с Пхукета в Москву за полмиллиона рублей

Уличные парковки в столице станут бесплатными 8 и 9 марта

Движение транспорта затруднено в районе Рижского рынка

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 7 марта

Станция "Пражская" столичного метро работает штатно после аварии у выхода на № 9

Международный аэропорт Дубая закрылся после двух взрывов

Сотрудники ЦОДД начали поздравлять девушек в Москве с 8 Марта

Движение по Волоколамскому шоссе в сторону области затруднено

Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы

С момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД) в столице построили 22 новых городских вокзала. Теперь это не просто платформы, а современные транспортные хабы с эскалаторами, лифтами, понятной навигацией и крытыми переходами.

Один из самых востребованных вокзалов – "Нижегородская". Здесь пересекаются МЦК, БКЛ, Некрасовская линия метро и четвертый диаметр. В сутки пассажиры совершают более 31 тысячи поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоМаксим ШаманинМария Панкратова

