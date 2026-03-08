Двадцать два новых вокзала построены в Москве с момента запуска МЦД

С момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД) в столице построили 22 новых городских вокзала. Теперь это не просто платформы, а современные транспортные хабы с эскалаторами, лифтами, понятной навигацией и крытыми переходами.

Один из самых востребованных вокзалов – "Нижегородская". Здесь пересекаются МЦК, БКЛ, Некрасовская линия метро и четвертый диаметр. В сутки пассажиры совершают более 31 тысячи поездок.

