Москвичи не смогут припарковаться около Рижского рынка до 8 марта

Москвичи не смогут припарковаться около Рижского рынка 7 и 8 марта, сообщили в ЦОДД. Меры приняты для обеспечения безопасности и удобства проезда в праздники.

Кроме того, оставить машину не получится до 20:00 8 марта на дублере Третьего транспортного кольца у дома 88 по проспекту Мира. Водителей призвали заранее планировать маршруты и место для парковки, а также следовать требованиям временных знаков.

