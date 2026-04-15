Мэр Москвы поздравил театр "Современник" с 70-летием

В этом году театр "Современник" отмечает 70-летие. Коллектив учреждения с юбилеем поздравил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Как отметил мэр, любой спектакль в этом театре является большим событием для культуры Москвы, поскольку многие постановки стали культовыми.

В числе самых ярких градоначальник выделил "Три товарища" Галины Волчек и "Сашашишин" Гарика Сукачева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.