Собянин: инновационный IT-колледж появится в районе Филевский Парк

В районе Филевский Парк появится инновационный IT-колледж, рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Учреждение примет почти 8 тысяч студентов. Это будущие специалисты по ключевым направлениям отрасли, включая установку и обслуживание компьютерного оборудования и сетей, разработку ПО, ИИ и кибербезопасность.

В обучении будут участвовать компании-партнеры, лидеры российской IT-сферы. Студенты смогут освоить полный цикл внедрения интеллектуальных решений от проектирования и настройки до эксплуатации. В здании предусмотрены гибкие пространства, адаптируемые под разные форматы обучения: лекции, практикумы, проектные сессии, хакатоны.

