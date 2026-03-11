Сергей Собянин рассказал о развитии района Гольяново

Большое внимание в Гольянове уделяется созданию комфортной городской среды. Там появляются жилые и социальные объекты, необходимые в мегаполисе, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К настоящему моменту там готов жилой комплекс на Амурской улице, возведенный по программе реновации. В нем будет 3 корпуса и почти 800 квартир. Рядом расположатся детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.